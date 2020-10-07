ДТП стало достоянием общественности, так как за рулем сидела финалистка шоу "Холостяк" Виктория Короткова.
Переход дороги в неположенном месте закончился для 39-летнего Александра Новикова смертью.
В ДТП со смертельным исходом обвинили звезду экрана Викторию Короткову. При разбирательстве стало известно, что она вела автомобиль, зарегистрированный на женатого бизнесмена Рагима Шамшилова.
Интернет-пользователи яростно набросились с обвинениями на Короткову, называя ее "тупой бабой за рулем".
За девушку вступилась ведущая "Дома 2" Ксения Бородина.
"Кто перебегает Кутузовский, тот самоубийца. Там десять полос движения", — объяснила Ксения свою точку зрения на происшествие.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?