За гламурную виновницу смертельного ДТП вступилась Ксения Бородина

ДТП стало достоянием общественности, так как за рулем сидела финалистка шоу "Холостяк" Виктория Короткова.

Переход дороги в неположенном месте закончился для 39-летнего Александра Новикова смертью.

В ДТП со смертельным исходом обвинили звезду экрана Викторию Короткову. При разбирательстве стало известно, что она вела автомобиль, зарегистрированный на женатого бизнесмена Рагима Шамшилова.

Интернет-пользователи яростно набросились с обвинениями на Короткову, называя ее "тупой бабой за рулем".

За девушку вступилась ведущая "Дома 2" Ксения Бородина.