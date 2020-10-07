Несчастье произошло в Китае в середине сентября.
30-летняя звезда TikTok из китайской провинции Сычуань в момент очередной трансляции исчезла из поля зрения зрителей.
Последнее, что увидели поклонники девушки по имени Ламу — черный экран и страшные женские вопли.
Подписчики популярной "тиктокорши" долгое время оставались в неведении, что произошло с их кумиром.
Спустя несколько дней ситуацию прояснила сестра интернет знаменитости. Она рассказала поклонникам Ламу страшную историю о том, что во время трансляции в дом ворвался бывший муж женщины, облил ее бензином и поджог.
Родственники пытались спасти девушку, но не смогли этого сделать. С поражением кожи 90% Ламу скончалась в реанимации.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?