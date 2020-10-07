Бывший муж сжёг блогершу во время прямого эфира TikTok

Несчастье произошло в Китае в середине сентября.

30-летняя звезда TikTok из китайской провинции Сычуань в момент очередной трансляции исчезла из поля зрения зрителей.

Последнее, что увидели поклонники девушки по имени Ламу — черный экран и страшные женские вопли.

Подписчики популярной "тиктокорши" долгое время оставались в неведении, что произошло с их кумиром.

Спустя несколько дней ситуацию прояснила сестра интернет знаменитости. Она рассказала поклонникам Ламу страшную историю о том, что во время трансляции в дом ворвался бывший муж женщины, облил ее бензином и поджог.

Родственники пытались спасти девушку, но не смогли этого сделать. С поражением кожи 90% Ламу скончалась в реанимации.