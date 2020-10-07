Онищенко попросил россиянок отказаться от "ходуль по 12 сантиметров", так как "мужчины не стоят того".
"Бросьте носить на каблуках туфли, женщины, я вас умоляю. Мужчины не стоят того, чтобы вы ходили на этих ходулях по 12 сантиметров. Это урон вашему здоровью, поверьте мне", — сказал депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".
Ранее Онищенко нелестно отозвался о россиянах, и, в частности, о мужчинах. Они, по его мнению станут больше пить алкоголя, если у них будет четырёхдневная рабочая неделя.
"Мы начнем резко потреблять алкогольные напитки. Потому что мы можем уже в четверг напиваться, в пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать из этого состояния. В России нет предпосылок, чтобы в выходные люди могли пойти куда-то вместе с семьёй, поэтому многие граждане будут просто лежать на диване", — заявлял Онищенко.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?