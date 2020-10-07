"Я вас умоляю": Онищенко призвал женщин не носить каблуки

Онищенко попросил россиянок отказаться от "ходуль по 12 сантиметров", так как "мужчины не стоят того".

"Бросьте носить на каблуках туфли, женщины, я вас умоляю. Мужчины не стоят того, чтобы вы ходили на этих ходулях по 12 сантиметров. Это урон вашему здоровью, поверьте мне", — сказал депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".

Ранее Онищенко нелестно отозвался о россиянах, и, в частности, о мужчинах. Они, по его мнению станут больше пить алкоголя, если у них будет четырёхдневная рабочая неделя.