Россияне могут лишиться денег за вымышленные долги по ЖКХ

Эксперт рассказал, как можно лишиться денег, отдав их якобы за коммунальные услуги.

"Работая вдвоем, один из мошенников, по легенде, представится сотрудником вашей управляющей компании, а другой — сотрудником госслужбы. Люди в форме подсознательно вызывают доверие у граждан, особенно если вместе с ними пришли якобы представители управляющей компании", — рассказал РИА "Новости" эксперт Национального центра финансовой грамотности Игорь Григорьянц.

Необходимо знать, что пришедшие к вам люди в форме или спецодежде являются действительно работниками коммунальных организаций.