Эксперт рассказал, как можно лишиться денег, отдав их якобы за коммунальные услуги.
"Работая вдвоем, один из мошенников, по легенде, представится сотрудником вашей управляющей компании, а другой — сотрудником госслужбы. Люди в форме подсознательно вызывают доверие у граждан, особенно если вместе с ними пришли якобы представители управляющей компании", — рассказал РИА "Новости" эксперт Национального центра финансовой грамотности Игорь Григорьянц.
Необходимо знать, что пришедшие к вам люди в форме или спецодежде являются действительно работниками коммунальных организаций.
"Они могут рассказать о плановых обходах, о возникшей задолженности, о сопровождении лиц, реализующих меры социальной и государственной поддержки. Под предлогом вымышленной задолженности по ЖКХ, переодевшись в костюм судебных приставов, они начнут угрожать отключением света, воды, тепла, газа, а потом предложат погасить часть задолженности наличными или переводом через терминал", — рассказал эксперт.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?