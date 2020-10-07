Детский омбудсмен высказалась по поводу предложенных в семейный кодекс поправок, согласно которым дети с согласия родителей вправе пребывать у других родственников.
"Есть прецеденты в нашей практике, которые говорят о необходимости уделить внимание этому вопросу. Нам приходилось помогать возвращать детей в семьи, где органы опеки забрали детей, которые находились в этот момент с бабушкой и дедушкой, и были перемещены как безнадзорные и беспризорные. Это недопустимо. Вопрос в том, каким образом необходимо решить эту проблему. Необходимы ли нормативное регулирование или нужны иные методы", — заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Она полагает, что поправки не прошли должного экспертного обсуждения.
"Поэтому мы предлагаем создание единой площадки, на которой можно обсуждать все подобного рода семейные инициативы, которые возникли после поправок в конституцию, и, конечно, видим один из важных шагов в решении этого и подобного рода проблем — это реформирование органов опеки и попечительства", — заключила омбудсмен Кузнецова.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?