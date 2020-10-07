Омбудсмен оценил идею узаконить проживание детей с бабушками и дедушкам

Детский омбудсмен высказалась по поводу предложенных в семейный кодекс поправок, согласно которым дети с согласия родителей вправе пребывать у других родственников.

"Есть прецеденты в нашей практике, которые говорят о необходимости уделить внимание этому вопросу. Нам приходилось помогать возвращать детей в семьи, где органы опеки забрали детей, которые находились в этот момент с бабушкой и дедушкой, и были перемещены как безнадзорные и беспризорные. Это недопустимо. Вопрос в том, каким образом необходимо решить эту проблему. Необходимы ли нормативное регулирование или нужны иные методы", — заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

Она полагает, что поправки не прошли должного экспертного обсуждения.