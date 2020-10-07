Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Продавцы чудо-лекарств паразитируют на новом образе Регины Дубовицкой
Украина внесла 45-летнего Шовковского в заявку на матч с Францией
В будущем рацион человека составят кильки, моллюски и водоросли
Путин о событиях в Карабахе: огромная трагедия
Специалисты восстановили рацион индейцев доколумбовой Америки
Трамп может возобновить переговоры с Китаем, если выиграет выборы
Соискатели вакансий онлайн-сервиса назвали желаемые зарплаты в России
Оперативники столицы задержали грабителя, находящегося в розыске
Актриса Наталья Андрейченко спасается от мексиканского урагана "Дельта"

Супруга Александра Чиковани стала соучастницей его преступлений

Криминальными бандами и организованными преступными группировками в нынешнее время никого не удивишь. Другое дело — семейная пара преступников, ведь такое встречается не часто.

Супруга Александра Чиковани стала соучастницей его преступлений

Самой известной влюбленной парой, действующей заодно, были Бонни и Клайд, которые виртуозно грабили банки в первой половине 20 века и умерли в один день. Появилась подобная пара и в наши дни, где супруга приняла, что ее муж — мошенник международного масштаба, и стала помогать во всех грязных делах афериста, став полноценным соучастником преступлений. Речь идет о Ксении и Александре Чиковани, которые вынуждены сегодня скрываться от правосудия в Испании.

Свою криминальную деятельность уроженец Кемерово Александр Теймуразович Чиковани начал в 2010 году с создания строительной фирмы "Нордконстракшн". Она специализировалась на сотрудничестве с девелоперскими компаниями в качестве подрядчика крупных строительных объектов. Вот только свои обязательства перед партнерами фирма не выполняла, постоянно срывая сроки, от чего страдала репутация столичных девелоперов. Вскоре на "Нордконстракшн" посыпались иски не только от партнеров, но и от собственных сотрудников, которые называли невыносимой работу на Александра Чиковани. В итоге, фирма была признана банкротом, а сам Чиковани перешел на новый уровень мошенничества в новосозданной компании "СК Гефест".

На этот раз аферист действовал более продуманно. Правоохранителям пришлось приложить серьезные усилия, чтобы доказать причастность Александра Чиковани к "СК Гефест", используя современные технологии вычисления IP-адресов. Тогда из компании были выведены 50 млн. рублей, которые предназначались на выплату по кредиту, после чего была предпринята попытка проведения процедуры банкротства. Разбираясь с этим делом, следователи вышли на другое преступление — умышленная неуплата налогов на добавочную стоимость на протяжении трех лет, что привело к 300-миллионному долгу перед государством.

Во время многочисленных судебных заседаний выявили причастность Александра Чиковани к ряду фирм с выявленными признаками преднамеренного банкротства. Фигурант был привлечен судом к субсидиарной ответственности по обязательствам должников на общую сумму более 200 млн. рублей за сделки, нанесшие значительный ущерб добросовестным кредиторам. Но вместо погашения задолженностей перед кредиторами Александр Чиковани начал отчуждение своего имущества в пользу жены Ксении Чиковани. Суд признал такие действия противозаконными, обнулив соглашения о разделе имущества между супругами, что не остановило семью аферистов.

После этого Александр и Ксения Чиковани начали скрываться, и были объявлены в федеральный розыск. Позже выяснилось, что семья мошенников находится в Испании, чем привлекли внимание депутатов Европарламента. Евродепутаты были вынуждены обратиться к испанским властям с целью рассмотрения законности местонахождения на территории одной из стран ЕС преступников, разыскиваемых за экономические преступления на территории Российской Федерации.

На данный момент известно, что часть украденных денег семья Чиковани вложила в Испании. Ксения Чиковани владеет отелями и ресторанами на местных курортах, и, судя по всему, ее не беспокоит происхождение вложенных денег и требования российских судов.

Последние материалы
Продавцы чудо-лекарств паразитируют на новом образе Регины Дубовицкой
Украина внесла 45-летнего Шовковского в заявку на матч с Францией
В будущем рацион человека составят кильки, моллюски и водоросли
Стюардесса раскрыла реальные зарплаты коллег и пилотов
Бритни Спирс показала себя "без прикрас"
Салах спас бездомного от нападения хулиганов
Путин о событиях в Карабахе: огромная трагедия
Специалисты восстановили рацион индейцев доколумбовой Америки
Цены на железнодорожные билеты проиндексируют на 3,7 процента
Трамп может возобновить переговоры с Китаем, если выиграет выборы
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Какие меры нового карантина обсуждают власти России

Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?

Какие меры нового карантина обсуждают власти России
На встрече с Меркель Тихановская попросила денег
Мир. Новости мира
На встрече с Меркель Тихановская попросила денег
Мир. Новости мира
Тихановская: Лукашенко начал путаться
Общество
"Зачем обращаешься к Президенту Путину со словами, не соответствующими тому, что есть на самом деле?"
Василий Амирджанов Макрон поборется с "контробществом" мигрантов Василий Амирджанов Любовь Степушова Турция опасается мести России за Нагорный Карабах в Сирии Любовь Степушова Рустем Сафронов Скучная президентская кампания в США разочаровала Рустем Сафронов
Комментарии
"Зачем обращаешься к Президенту Путину со словами, не соответствующими тому, что есть на самом деле?"
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Военнослужащего и его брата задержали за госизмену
Алмаз Усувалиев рассказал о госперевороте в Киргизии
Зюганов: Гитлер сжигал в печах всякую сволочь
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Почему Армения отходит от России?
Почему Армения отходит от России?
На Камчатке обнаружили повреждение полигона химикатов
Трамп не упомянул Россию во время выступления перед Генассамблеей ООН
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
"У меня авторитет в России": Кикабидзе о возможных "встречах с русскими"
Почему Армения отходит от России?
В Ленинградской области перевернулась лодка с туристами
Турция опасается мести России за Нагорный Карабах в Сирии
Почему Армения отходит от России?
В Авачинской бухте погибли 95% обитателей морского дна
Отставка главы Дагестана: генерал-полковник вместо генерал-полковника
Украина будет требовать экстрадиции Януковича из России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников