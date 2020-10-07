Супруга Александра Чиковани стала соучастницей его преступлений

Криминальными бандами и организованными преступными группировками в нынешнее время никого не удивишь. Другое дело — семейная пара преступников, ведь такое встречается не часто.

Самой известной влюбленной парой, действующей заодно, были Бонни и Клайд, которые виртуозно грабили банки в первой половине 20 века и умерли в один день. Появилась подобная пара и в наши дни, где супруга приняла, что ее муж — мошенник международного масштаба, и стала помогать во всех грязных делах афериста, став полноценным соучастником преступлений. Речь идет о Ксении и Александре Чиковани, которые вынуждены сегодня скрываться от правосудия в Испании.

Свою криминальную деятельность уроженец Кемерово Александр Теймуразович Чиковани начал в 2010 году с создания строительной фирмы "Нордконстракшн". Она специализировалась на сотрудничестве с девелоперскими компаниями в качестве подрядчика крупных строительных объектов. Вот только свои обязательства перед партнерами фирма не выполняла, постоянно срывая сроки, от чего страдала репутация столичных девелоперов. Вскоре на "Нордконстракшн" посыпались иски не только от партнеров, но и от собственных сотрудников, которые называли невыносимой работу на Александра Чиковани. В итоге, фирма была признана банкротом, а сам Чиковани перешел на новый уровень мошенничества в новосозданной компании "СК Гефест".

На этот раз аферист действовал более продуманно. Правоохранителям пришлось приложить серьезные усилия, чтобы доказать причастность Александра Чиковани к "СК Гефест", используя современные технологии вычисления IP-адресов. Тогда из компании были выведены 50 млн. рублей, которые предназначались на выплату по кредиту, после чего была предпринята попытка проведения процедуры банкротства. Разбираясь с этим делом, следователи вышли на другое преступление — умышленная неуплата налогов на добавочную стоимость на протяжении трех лет, что привело к 300-миллионному долгу перед государством.

Во время многочисленных судебных заседаний выявили причастность Александра Чиковани к ряду фирм с выявленными признаками преднамеренного банкротства. Фигурант был привлечен судом к субсидиарной ответственности по обязательствам должников на общую сумму более 200 млн. рублей за сделки, нанесшие значительный ущерб добросовестным кредиторам. Но вместо погашения задолженностей перед кредиторами Александр Чиковани начал отчуждение своего имущества в пользу жены Ксении Чиковани. Суд признал такие действия противозаконными, обнулив соглашения о разделе имущества между супругами, что не остановило семью аферистов.

После этого Александр и Ксения Чиковани начали скрываться, и были объявлены в федеральный розыск. Позже выяснилось, что семья мошенников находится в Испании, чем привлекли внимание депутатов Европарламента. Евродепутаты были вынуждены обратиться к испанским властям с целью рассмотрения законности местонахождения на территории одной из стран ЕС преступников, разыскиваемых за экономические преступления на территории Российской Федерации.

На данный момент известно, что часть украденных денег семья Чиковани вложила в Испании. Ксения Чиковани владеет отелями и ресторанами на местных курортах, и, судя по всему, ее не беспокоит происхождение вложенных денег и требования российских судов.