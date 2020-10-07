В 2021 году цены на билеты на все плацкартные вагоны и некоторые из улучшенных вариантов проиндексируют на 3,7 процента.
"Федеральная антимонопольная служба проиндексирует базовые ставки тарифов в плацкартных вагонах в 2021 году на 3,7 процента. Индексация стоимости проезда в СВ, купе и люксе также коснётся поездов внутригосударственного сообщения, которые не входят в систему динамического ценообразования", — говорится в сообщении Федеральной пассажирской компании (ФПК), которая является дочерней компанией РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании.
Цены на билеты в вагонах купе, СВ и люкс, которые регулируются динамическим ценообразованием, будут как и прежде определяться самой ФПК в зависимости от спроса.
"Система динамического ценообразования применяется для вагонов купе, СВ и люкс. В рамках этой системы стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест", — пояснили в ФПК.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?