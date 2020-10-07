Цены на железнодорожные билеты проиндексируют на 3,7 процента

В 2021 году цены на билеты на все плацкартные вагоны и некоторые из улучшенных вариантов проиндексируют на 3,7 процента.

"Федеральная антимонопольная служба проиндексирует базовые ставки тарифов в плацкартных вагонах в 2021 году на 3,7 процента. Индексация стоимости проезда в СВ, купе и люксе также коснётся поездов внутригосударственного сообщения, которые не входят в систему динамического ценообразования", — говорится в сообщении Федеральной пассажирской компании (ФПК), которая является дочерней компанией РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании.

Цены на билеты в вагонах купе, СВ и люкс, которые регулируются динамическим ценообразованием, будут как и прежде определяться самой ФПК в зависимости от спроса.