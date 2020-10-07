Соискатели вакансий онлайн-сервиса назвали желаемые зарплаты в России

Почти половина соискатели вакансий российского онлайн-сервиса озвучила размер желаемой зарплаты, которая в 1,5-2 раза выше нынешней.

"Отвечая на вопрос, во сколько раз должна быть увеличена их зарплата, чтобы она их устроила, 39% респондентов заявили об увеличении в 1,5-2 раза, 30% — в 2-3 раза, 12% — в 3-4 раза. Около 7% респондентов были бы довольны зарплатой, увеличенной менее чем в 1,5 раза", — говорится в опросе соискателей вакансий сервиса по поиску работы и персонала HeadHunter.

Опрошенные сервисом топ-менеджеры и рабочие выразили желание получать зарплату в 10 раз больше, чем сейчас.

"В группе специалистов, которых удовлетворил бы рост зарплаты более, чем в 10 раз, наибольшую долю составляют представители высшего менеджмента (6%) и рабочего персонала (7%). А представители сферы закупок и управления персонала даже не думают о таком увеличении зарплат", — отмечается в исследовании.

Фактически зарплаты у более половины участников опроса не изменились.