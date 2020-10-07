Актриса Наталья Андрейченко спасается от мексиканского урагана "Дельта"

Звезда советского кино, известная по роли Мэри Поппинс, Наталья Андрейченко эвакуирована из своего особняка из-за приближения разрушительной стихии.

Проживающую в Мексике Наталью Андрейченко вместе с туристами и местным населением вывозят в безопасный район.

"Дорогие мои, хочу сообщить печальные новости… Ближайшее время я, возможно, буду без связи, не теряйте меня… Через несколько часов всё побережье останется без света — благодаря этому последствия от урагана будут с наименьшими потерями, говорят по новостям. Я уже уехала из своей виллы и переехала в отель ради безопасности. Молитесь за нас всех", — попросила Наталья соотечественников.

Правительство Мексики готовится к приближению стихийного бедствия. Ожидаемому урагану присвоили четвертую степень опасности из пяти возможных.

Ураган сравнивают с разрушительной стихией 2005 года, когда тропический циклон "Стан" смёл на своем пути поселения штатов Веракрус и Чиапас.