Звезда советского кино, известная по роли Мэри Поппинс, Наталья Андрейченко эвакуирована из своего особняка из-за приближения разрушительной стихии.
Проживающую в Мексике Наталью Андрейченко вместе с туристами и местным населением вывозят в безопасный район.
"Дорогие мои, хочу сообщить печальные новости… Ближайшее время я, возможно, буду без связи, не теряйте меня… Через несколько часов всё побережье останется без света — благодаря этому последствия от урагана будут с наименьшими потерями, говорят по новостям. Я уже уехала из своей виллы и переехала в отель ради безопасности. Молитесь за нас всех", — попросила Наталья соотечественников.
Правительство Мексики готовится к приближению стихийного бедствия. Ожидаемому урагану присвоили четвертую степень опасности из пяти возможных.
Ураган сравнивают с разрушительной стихией 2005 года, когда тропический циклон "Стан" смёл на своем пути поселения штатов Веракрус и Чиапас.
"Приближается плохой ветер перемен. Держись, Мэри Поппинс", — с горькой иронией посочувствовали интернет-пользователи актрисе, которая в фильме летала на зонте, когда усиливался ветер.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?