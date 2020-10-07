За исключением сезонного снижения цен на овощи большинство продуктов в сентябре значительно подорожало. Выросли цены и по сравнению с декабрем 2019 года.
"Сахар-песок в России в сентябре подорожал на 7,8% к августу текущего года, подсолнечное масло — на 2,63%, а по сравнению с декабрем 2019 года рост цен на эти продукты составил 33,11% и 7,24% соответственно.
Крупы и бобовые в России в сентябре по сравнению с декабрем 2019 года выросли на 17,19%, к сентябрю прошлого года — на 22,9%", — говорится в материалах Росстата.
Цены на сахар больше всего выросли в трёх северо-кавказских республиках и Чувашии.
"Увеличение цен на сахар-песок на 8% и более отмечалось в 34 субъектах Российской Федерации, самое значительное в республиках Адыгея — на 21,4%, Северная Осетия-Алания и Чувашия — на 16,5%, Кабардино-Балкария — на 16%. Прирост цен на подсолнечное масло в сентябре на 3% и более отмечен в 32 регионах", — говорится в сообщении статистического ведомства.
На рыбу и бакалейные товары цены повысились незначительно по отношении к августу.
"В сентябре среди других продовольственных товаров увеличились цены на мороженую неразделанную рыбу (на 1,2%), сосиски, сардельки, мясокопчености, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, горох и фасоль, кетчуп, овощные консервы, печенье, кофе в зернах и молотый, фруктовые соки, сухие супы в пакетах (на 0,6-1%)", — отмечает Росстат.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?