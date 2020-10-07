Росстат подсчитал, какие продукты подорожали в сентябре

За исключением сезонного снижения цен на овощи большинство продуктов в сентябре значительно подорожало. Выросли цены и по сравнению с декабрем 2019 года.

"Сахар-песок в России в сентябре подорожал на 7,8% к августу текущего года, подсолнечное масло — на 2,63%, а по сравнению с декабрем 2019 года рост цен на эти продукты составил 33,11% и 7,24% соответственно. Крупы и бобовые в России в сентябре по сравнению с декабрем 2019 года выросли на 17,19%, к сентябрю прошлого года — на 22,9%", — говорится в материалах Росстата.

Цены на сахар больше всего выросли в трёх северо-кавказских республиках и Чувашии.

"Увеличение цен на сахар-песок на 8% и более отмечалось в 34 субъектах Российской Федерации, самое значительное в республиках Адыгея — на 21,4%, Северная Осетия-Алания и Чувашия — на 16,5%, Кабардино-Балкария — на 16%. Прирост цен на подсолнечное масло в сентябре на 3% и более отмечен в 32 регионах", — говорится в сообщении статистического ведомства.

На рыбу и бакалейные товары цены повысились незначительно по отношении к августу.