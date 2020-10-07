Сестра Михаила Ефремова рассказала о том, каково актёру на зоне

Старшая сестра Ефремова верит в то, что тюрьма не сломает актёра.

Родственница артиста Анастасия Ефремова рассказала, что условия у Михаила в неволе нормальные.

Женщина знает, что каждое тюремное учреждение почтёт за честь, если к ним пришлют на отсидку знаменитого актёра.

Анастасия поведала, что не боится за брата, так как Михаил всегда отличался сильным и неприхотливым характером.

"Он сильный. И не капризный. Может и есть что угодно, и спать как угодно. И в робе ходить, если надо. Его это не сломает", — уверена родственница артиста.

Женщина также рассказала, что Михаил не расстаётся со своей актёрской профессией даже в заключении. По словам сестры, Ефремов взял с собой пьесу и читает её вслух зэкам.

Анастасия Ефремова недовольна адвокатом Пашаевым и возлагает большие надежды на следующее судебное разбирательство.