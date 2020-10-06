Губернатор написал о результатах анализов у школьников в Великих Луках

Псковский губернатор рассказал о первых результатах анализов, взятых у 13 учеников, которые потеряли сознание во время школьной линейки.

"Первый этап проведения анализов завершён. В анализах мочи и крови учеников великолукской школы № 7 никаких посторонних веществ не выявлено. Окончательные результаты по широкому спектру исследований крови будут готовы лишь в пятницу. Параллельно Роспотребнадзор проверяет школу. Пока специалистами не выявлены отклонения ни в воздухе, ни в воде. Сейчас в лаборатории проводят более глубокие исследования", — написал глава Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

По его словам, сейчас в Великих Луках проверяются все версии произошедшего на школьной линейке, даже самые маловероятные.