Псковский губернатор рассказал о первых результатах анализов, взятых у 13 учеников, которые потеряли сознание во время школьной линейки.
"Первый этап проведения анализов завершён. В анализах мочи и крови учеников великолукской школы № 7 никаких посторонних веществ не выявлено. Окончательные результаты по широкому спектру исследований крови будут готовы лишь в пятницу. Параллельно Роспотребнадзор проверяет школу. Пока специалистами не выявлены отклонения ни в воздухе, ни в воде. Сейчас в лаборатории проводят более глубокие исследования", — написал глава Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
По его словам, сейчас в Великих Луках проверяются все версии произошедшего на школьной линейке, даже самые маловероятные.
"Проверяются все версии, даже самые маловероятные. Состояние всех детей удовлетворительное. Они проходят углубленное обследование в больнице, а в среду планируется перевести их на амбулаторное наблюдение", — написал Михаил Ведерников, который взял на личный контроль проверку обстоятельств инцидента в школе № 7 в Великих Луках.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.