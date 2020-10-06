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Губернатор написал о результатах анализов у школьников в Великих Луках

Псковский губернатор рассказал о первых результатах анализов, взятых у 13 учеников, которые потеряли сознание во время школьной линейки.

Губернатор написал о результатах анализов у школьников в Великих Луках

"Первый этап проведения анализов завершён. В анализах мочи и крови учеников великолукской школы № 7 никаких посторонних веществ не выявлено. Окончательные результаты по широкому спектру исследований крови будут готовы лишь в пятницу. Параллельно Роспотребнадзор проверяет школу. Пока специалистами не выявлены отклонения ни в воздухе, ни в воде. Сейчас в лаборатории проводят более глубокие исследования", — написал глава Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

По его словам, сейчас в Великих Луках проверяются все версии произошедшего на школьной линейке, даже самые маловероятные.

"Проверяются все версии, даже самые маловероятные. Состояние всех детей удовлетворительное. Они проходят углубленное обследование в больнице, а в среду планируется перевести их на амбулаторное наблюдение", — написал Михаил Ведерников, который взял на личный контроль проверку обстоятельств инцидента в школе № 7 в Великих Луках.

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