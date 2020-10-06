Песков рассказал, как Путин отметит свой день рождения

В свой день рождения президент РФ проведёт более десятка телефонных переговоров, преимущественно международных.

"Президент России Владимир Путин отметит день рождения завтра, 7 октября. По-разному встречает этот день. Но завтра, я могу вам так сказать, что у него в первой половине дня больше десятка международных телефонных разговоров запланировано, к этому прибавьте внутренние дела", — ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как Путин отметит день рождения.

Песков сказал, что оставшуюся часть дня 7 октября глава государства, возможно, проведёт с родными и близкими.