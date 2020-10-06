Четверть россиян полагает, что распространение коронавируса сойдёт на ноль в течение полугодия. Чуть меньше участников опроса считают, что на это уйдёт год.
"26% россиян уверены, что эпидемия COVID-19 завершится в ближайшие полгода, 24% респондентов полагают, что это произойдет в ближайший год. 9% заявили, что на окончательное распространение коронавируса требуется два года. 3% полагают, что такой позитивный сценарий возможен уже в ближайший месяц", — заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров.
Более половины соотечественников не приветствуют возможное введение режима самоизоляции.
"52% россиян выступают против возможного введения режима самоизоляции в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Поддержали бы эту меру 45% опрошенных. Половина (50%) опрошенных россиян выступают против возможного введения периода нерабочих дней, 40% поддерживают возможную меру", — проинформировал Фёдоров, выступая в ТАСС на круглом столе "Россия и мир перед "второй волной" пандемии COVID-19".
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.