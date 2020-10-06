Четверть россиян считает, что эпидемия COVID-19 кончится через полгода

Четверть россиян полагает, что распространение коронавируса сойдёт на ноль в течение полугодия. Чуть меньше участников опроса считают, что на это уйдёт год.

"26% россиян уверены, что эпидемия COVID-19 завершится в ближайшие полгода, 24% респондентов полагают, что это произойдет в ближайший год. 9% заявили, что на окончательное распространение коронавируса требуется два года. 3% полагают, что такой позитивный сценарий возможен уже в ближайший месяц", — заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров.

Более половины соотечественников не приветствуют возможное введение режима самоизоляции.