Политик выразил недовольство в связи с тем, что на последних трёхдневных выборах возникла путаница с определением дня тишины. Он необходим, если и в дальнейшем голосование будет многодневным.
"Многодневное голосование в условиях пандемии — это удобно и правильно. Но давайте тогда определимся, когда у нас последний день агитации. Потому что сейчас в регионах все на свое усмотрение действуют, полная неразбериха", — сказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Лидер либерал-демократов недоволен тем, что выборы проводятся в сентябре, который по его мнению, должен стать месяцем отпусков.
"Нам навязали голосование в сентябре. Это неудобно. Сентябрь должен быть месяцем для отпусков. Ведь на юге в это время ещё +30, а на севере уже где-то минус. А у нас сотни тысяч чиновников, членов их семей, бюджетников — все вынуждены работать всё лето. Лучший день для голосования — последний понедельник апреля", — добавил Жириновский, которого цитирует пресс-служба партии.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.