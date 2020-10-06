Жириновский предложил Путину проводить выборы не в с сентябре

Политик выразил недовольство в связи с тем, что на последних трёхдневных выборах возникла путаница с определением дня тишины. Он необходим, если и в дальнейшем голосование будет многодневным.

"Многодневное голосование в условиях пандемии — это удобно и правильно. Но давайте тогда определимся, когда у нас последний день агитации. Потому что сейчас в регионах все на свое усмотрение действуют, полная неразбериха", — сказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Лидер либерал-демократов недоволен тем, что выборы проводятся в сентябре, который по его мнению, должен стать месяцем отпусков.