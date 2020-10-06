Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением снизить возраст для участия в выборах до 16 лет.

"Давайте понизим избирательный возраст до 16 лет. Сейчас молодежь другая. Иная бабушка или дедушка в 80-90 лет уже плохо соображает, но голосует. Ей говорят: "Вот тут галочку поставьте". Она и ставит. А молодежь в 16 уже зарабатывает, бывает, больше своих родителей, но голосовать не может", — предложил политик.