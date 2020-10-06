В Госдуме готовят проект об обязательной регистрации домашних животных

Без обязательной регистрации животных ни какого отвественного отношения к домашним питомцам не будет, считает глава "СР" Миронов.

"Фракция эсэров готовит представить в Думу проект поправок в закон об ответственном обращении с животными. Прежде всего, мы считаем крайне важным внести положение об обязательной регистрации домашних животных. Без этой нормы ни о каком ответственном обращении говорить не приходится. Существующая процедура ветеринарного учёта и идентификации домашних питомцев не возлагает обязанностей на зоовладельцев и не способствует формированию гуманного отношения к братьям нашим меньшим", — сказал лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, слова которого цитирует его пресс-служба.

Ранее Минсельхоз анонсировал законопроект об обязательной идентификации (маркировки) животных за счёт их владельцев.