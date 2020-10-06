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Путин поручил создать "Фонд защиты детей"

Президент России Владимир Путин поручил создать "Фонд защиты детей".

"В целях консолидации усилий государства и институтов гражданского общества по защите прав детей, созданию условий, способствующих их всестороннему развитию и воспитанию, постановляю считать целесообразным создание Общероссийской общественно- государственной организации "Фонд защиты детей", — сказано в постановлении главы государства.

Согласно документу, учредителем фонда выступит Министерство просвещения РФ.

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