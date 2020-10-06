Из-за хорошей погоды спрос на отдых в Сочи вырос в два раза

Несмотря на начавшийся октябрь, туристический сезон в Сочи идёт полным ходом, сообщает АТОР.

"Аэропорт Сочи в начале октября работает на полную мощность. Туристы активно купаются в море и загорают. Такая ситуация сложилась из-за сочетания целого комплекса факторов: отложенного спроса на море (едут те, кто не успел из-за пандемийных ограничений съездить куда-либо летом), доступных цен на отдых, которые снижаются в октябре, и необычно теплой погоды на побережье Чёрного моря в этом году", — говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России.

В Сочи в этом году курортный сезон официально продлится до 1 ноября. До 20 октября отели заполнены максимально.