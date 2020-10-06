Несмотря на начавшийся октябрь, туристический сезон в Сочи идёт полным ходом, сообщает АТОР.
"Аэропорт Сочи в начале октября работает на полную мощность. Туристы активно купаются в море и загорают. Такая ситуация сложилась из-за сочетания целого комплекса факторов: отложенного спроса на море (едут те, кто не успел из-за пандемийных ограничений съездить куда-либо летом), доступных цен на отдых, которые снижаются в октябре, и необычно теплой погоды на побережье Чёрного моря в этом году", — говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России.
В Сочи в этом году курортный сезон официально продлится до 1 ноября. До 20 октября отели заполнены максимально.
"В школьные каникулы отельеры ждут и наплыва туристов с детьми. До 20 октября загрузка в отелях Сочи — максимальная, а спрос на этот период по сравнению с прошлым годом увеличился в два раза. В этом году официально сезон заканчивается 1 ноября. Согласно прогнозу, в ближайшие в Сочи температура до +25 в тени. Солнечная погода с дневными температурами около 22 градусов тепла сохранится как минимум ещё две недели", — отмечается в публикации АТОР.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.