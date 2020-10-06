Алексей Навальный не похож на человека, который был отравлен боевым отравляющим веществом "Новичок".

Такое мнение озвучил разработчик "Новичка" Леонид Ринк.

"По внешнему виду скажу — как нормальный вид после пищевого отравления. Это очевидно. Что мы теперь после каждого насморка у Навального будем большие обсуждения устраивать? Сейчас говорить про следы фосфорного отравления? Если его не было. Давайте лучше с врачами говорить, как выглядят люди после естественной комы от сахарного диабета. Как они выглядят через неделю? Так и выглядят", — утверждает эксперт.

"Это не единый случай. Я знаю людей, которые даже издали с 15-20 метров на "изделие" посмотрели. Потом четыре месяца в коме лежали. Пока всю кровь от родственников не влили в них, четыре месяца лежали в коме", — добавил Ринк.