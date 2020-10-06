Не подтвердилась эффективность до 40 процентов российских средств дезинфекции, проинформировали в Роспотребнадзоре.
"По нашим оценкам, до 40% дезсредств, которые находятся в обороте, являются неэффективными и не могут использоваться для тех целей, которые указаны в инструкциях по их применению", — сказал советник директора НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Николай Шестопалов, выступая на заседании рабочей группы по общественному контролю за проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий.
Шестопалов отметил, что при проверке в Ростовской области из десятка подобных средств, только одно подтвердило эффективность.
"Например, во время проверки в Ростовской области из более чем 10 средств, которые предлагаются медицинским организациям, только одно подтвердило эффективность. Примеров таких масса. Мы постоянно анализируем рынок и видим, что проблем более чем достаточно", — подчеркнул эксперт рабочей группы при Совете по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.