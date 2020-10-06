Неэффективными назвали до 40 процентов дезинфицирующих средств

Не подтвердилась эффективность до 40 процентов российских средств дезинфекции, проинформировали в Роспотребнадзоре.

"По нашим оценкам, до 40% дезсредств, которые находятся в обороте, являются неэффективными и не могут использоваться для тех целей, которые указаны в инструкциях по их применению", — сказал советник директора НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Николай Шестопалов, выступая на заседании рабочей группы по общественному контролю за проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Шестопалов отметил, что при проверке в Ростовской области из десятка подобных средств, только одно подтвердило эффективность.