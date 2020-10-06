Более четырёх миллионов россиян столкнулись со снижением зарплат

Во втором квартале текущего года 4,6 млн россиян, которые официально устроены на работе, столкнулись со снижением зарплат.

"Из-за пандемии коронавируса сокращение зарплаты во II квартале 2020 года коснулось 4,6 млн россиян, что составляет 6,2 процента от общего числа рабочего населения. Отмечается, что это максимальное значение с 2013 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оно увеличилось на 22% (тогда число частично занятых россиян составляло 3,78 млн), а также превысило уровень безработицы — по данным Росстата, в тот же период времени не трудоустроены были 4,4 млн россиян", — говорится в результатах исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По закону во время вынужденного простоя работнику выплачивают от двух третей до полной зарплаты.