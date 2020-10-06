Во втором квартале текущего года 4,6 млн россиян, которые официально устроены на работе, столкнулись со снижением зарплат.
"Из-за пандемии коронавируса сокращение зарплаты во II квартале 2020 года коснулось 4,6 млн россиян, что составляет 6,2 процента от общего числа рабочего населения. Отмечается, что это максимальное значение с 2013 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оно увеличилось на 22% (тогда число частично занятых россиян составляло 3,78 млн), а также превысило уровень безработицы — по данным Росстата, в тот же период времени не трудоустроены были 4,4 млн россиян", — говорится в результатах исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
По закону во время вынужденного простоя работнику выплачивают от двух третей до полной зарплаты.
"Основной причиной сокращения зарплаты стал отпуск без сохранения зарплаты, его брали 2,4 млн работников. Еще 1,23 млн человек работали неполное время (1,14 млн согласовали с работодателем, еще 85 тысяч — по инициативе работодателя). А 948 тысяч россиян столкнулись с простоем на предприятиях", — сообщается в исследовании.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.