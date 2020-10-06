Опытные путешественники рассказали, как избежать перевеса в аэропорту

Как авиапассажирам уменьшить вес чемодана или рюкзака, чтобы избежать оплаты за перевес в аэропорту, проинформировали опытные путешественники.

"Главными лишними вещами признали изделия из ткани "Деним" — джинсы, комбинезоны, куртки и рубашки. Если такой элемент одежды все же необходим в поездке, пассажирам посоветовали надеть это на себя во время полета. В багаже, по мнению путешественников, эти вещи перевозить нельзя, так как они тяжелые и занимают много места", — рассказал опытный путешественник изданию Daily Express.

Начинающим туристам посоветовали не брать с собой громоздких вещей.