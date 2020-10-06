Как авиапассажирам уменьшить вес чемодана или рюкзака, чтобы избежать оплаты за перевес в аэропорту, проинформировали опытные путешественники.
"Главными лишними вещами признали изделия из ткани "Деним" — джинсы, комбинезоны, куртки и рубашки. Если такой элемент одежды все же необходим в поездке, пассажирам посоветовали надеть это на себя во время полета. В багаже, по мнению путешественников, эти вещи перевозить нельзя, так как они тяжелые и занимают много места", — рассказал опытный путешественник изданию Daily Express.
Начинающим туристам посоветовали не брать с собой громоздких вещей.
"Нужно тщательно планировать свой гардероб. В частности, стоит взять с собой одежду базовых цветов (чёрный, белый, серый, бежевый), а также постараться уменьшить количество пар обуви. Не обязательно брать с собой громоздкие туалетные принадлежности — например, фен, который, скорее всего, будет в номере отеля", — посоветовала другая туристка.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.