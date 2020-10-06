Психолог Ланг назвал самые распространенные страхи россиян

Психолог рассказал о фобиях, которые наиболее распространены среди россиян.

"Одна из самых распространенных фобий, особенно у женщин, — это остаться одной. Страх остаться в одиночестве, не родить ребенка, не иметь рядом с собой любимого человека является одной из самых распространенных фобий, которая мешает качеству жизни", — отметил психолог Сергей Ланг в беседе с радио Sputnik.

Вторая по распространенности среди соотечественников фобия — боязнь потери работы.

"В связи с пандемией коронавируса страх потерять работу получил дополнительный импульс. Люди ежедневно живут в страхе из-за того, что могут попасть под сокращение. Подобная фобия не только негативно сказывается на здоровье, но и приводит к тому, что падает работоспособность", — рассказал психолог.

Аэрофобия занимает третье место среди наиболее часто встречающихся страхов у россиян.