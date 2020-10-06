В подмосковной Балашихе онкологи удалили 64-летней женщине 15-килограммовую злокачественную опухоль и тем самым спасли пациентке жизнь.

"64-летняя женщина обратила внимание на резкое увеличение объемов живота в течение двух месяцев. Компьютерная томография показала, что слева у нее расположена агрессивная опухоль, которая занимала практически всю брюшную полость.

Левая почка была оттеснена вправо и уже не функционировала. Селезёнка, левая доля печени и поджелудочная железа были смещены вверх к левому куполу диафрагмы", — рассказал изданию "Подмосковье сегодня" завотделением Московского областного онкологического диспансера в Балашихе Иван Джансыз.