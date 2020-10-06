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Подмосковные врачи удалили женщине 15-килограммовую опухоль

В подмосковной Балашихе онкологи удалили 64-летней женщине 15-килограммовую злокачественную опухоль и тем самым спасли пациентке жизнь.

Подмосковные врачи удалили женщине 15-килограммовую опухоль

"64-летняя женщина обратила внимание на резкое увеличение объемов живота в течение двух месяцев. Компьютерная томография показала, что слева у нее расположена агрессивная опухоль, которая занимала практически всю брюшную полость.

Левая почка была оттеснена вправо и уже не функционировала. Селезёнка, левая доля печени и поджелудочная железа были смещены вверх к левому куполу диафрагмы", — рассказал изданию "Подмосковье сегодня" завотделением Московского областного онкологического диспансера в Балашихе Иван Джансыз.

Врачам при сложнейшей операции удалось не повредить ни соседние внутренние органы, ни кровоснабжающие сосуды пациентки.

"Женщине удалили новообразование с левой почкой и левым надпочечником. Специалисты не повредили соседние органы и не травмировали кровоснабжающие сосуды. Без операции опухоль увеличивалась бы в размерах и продолжала сдавливать органы брюшной полости, что привело бы к дыхательной недостаточности и возможному летальному исходу. Пациентку выписали через 10 дней после операции, сейчас она чувствует себя хорошо", — отметил онколог.

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