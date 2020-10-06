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Нобелевский комитет присудил первую в этом году премию

Нобелевский комитет объявил о присуждении одной из премий этого года трем ученым, участвовавшим в открытии вируса гепатита С.

Нобелевский комитет присудил первую в этом году премию

В понедельник американские ученые Харви Дж. Альтер и Чарльз М. Райс, а также британский вирусолог Майкл Хоутон, которые вместе открыли вирус гепатита С, были удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине.

Заявление было сделано в Стокгольме главой Нобелевского комитета Томасом Перлманом.

"Теперь доступны высокочувствительные анализы крови на вирус, и они по существу устранили посттрансфузионный гепатит во многих частях мира, — отметили в Нобелевском комитете. — Полученные результаты также позволили быстро разработать противовирусные препараты".

ДЛЯ СПРАВКИ

  • По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается более 70 млн случаев заражения вирусом, передаваемым через кровь, что ежегодно приводит к 400 тысячам смертей.
  • Это заболевание является основной причиной воспаления печени и рака.
  • Выявление возбудителя считается ключом к успешной борьбе с болезнью. Открытие вируса гепатита В в 1960-х годах Барухом Блумбергом позволило разработать диагностические тесты и эффективную вакцину.
  • Впоследствии Блумберг был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1976 году.
  • Эта премия-первая из шести премий, которые будут объявлены в течение следующих семи дней.
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