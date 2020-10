Нобелевский комитет объявил о присуждении одной из премий этого года трем ученым, участвовавшим в открытии вируса гепатита С.

В понедельник американские ученые Харви Дж. Альтер и Чарльз М. Райс, а также британский вирусолог Майкл Хоутон, которые вместе открыли вирус гепатита С, были удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине.

Заявление было сделано в Стокгольме главой Нобелевского комитета Томасом Перлманом.

