Нобелевский комитет объявил о присуждении одной из премий этого года трем ученым, участвовавшим в открытии вируса гепатита С.
В понедельник американские ученые Харви Дж. Альтер и Чарльз М. Райс, а также британский вирусолог Майкл Хоутон, которые вместе открыли вирус гепатита С, были удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине.
Заявление было сделано в Стокгольме главой Нобелевского комитета Томасом Перлманом.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2020
The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” pic.twitter.com/MDHPmbiFmS
"Теперь доступны высокочувствительные анализы крови на вирус, и они по существу устранили посттрансфузионный гепатит во многих частях мира, — отметили в Нобелевском комитете. — Полученные результаты также позволили быстро разработать противовирусные препараты".
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