Солнечная и теплая погода на курортах Юге России сохранится до выходных. Температура морской воды составит 20-23 градуса тепла, в районе Сочи — плюс 24 градуса.
"Юг европейской части России до конца рабочей недели будет находиться под влиянием антициклона, погода ожидается солнечной и теплой. Инициатива в атмосфере на большей части Юга России начала переходить к антициклону, поэтому погода улучшается. Ночами в регионах юга страны прогнозируют 10-15 градусов, днем — 20-25 градусов тепла. Для комфортного отдыха на побережье есть все условия: температура воды в Чёрном море — 20-23 градуса тепла, в районе Сочи — плюс 24 градуса", — рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Кратковременные дожди в Крыму начнутся только в конце недели.
"Температура воздуха на несколько градусов превышает климатическую норму. Такие температурные показатели характерны для конца лета — начала осени. В среднем температурный фон будет выше нормы на 3-5 градусов. В Сочи, начиная со вторника, воздух к полудню будет прогреваться до 20-25 градусов, по ночам столбики термометров не опустятся ниже 12-17 градусов. В Симферополе ночами 10-15 градусов, днём 22-27 градусов. На выходные в Крыму ожидаются кратковременные дожди", — уточнил Тишковец.
Крымский полуостров готов вернуться в состав Украины только в случае, если Украина войдёт в состав России.