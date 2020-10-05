Купальный сезон на юге России продлится ещё не менее недели

Солнечная и теплая погода на курортах Юге России сохранится до выходных. Температура морской воды составит 20-23 градуса тепла, в районе Сочи — плюс 24 градуса.

"Юг европейской части России до конца рабочей недели будет находиться под влиянием антициклона, погода ожидается солнечной и теплой. Инициатива в атмосфере на большей части Юга России начала переходить к антициклону, поэтому погода улучшается. Ночами в регионах юга страны прогнозируют 10-15 градусов, днем — 20-25 градусов тепла. Для комфортного отдыха на побережье есть все условия: температура воды в Чёрном море — 20-23 градуса тепла, в районе Сочи — плюс 24 градуса", — рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Кратковременные дожди в Крыму начнутся только в конце недели.