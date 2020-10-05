В приложении "ВКонтакте" стала доступна проверка легальности лекарств

В мини-приложении "Честный знак" в соцсети "ВКонтакте" стала возможна проверка легальности лекарств, обуви и табака.

"В мини-приложении для проверки подлинности товаров в соцсети "ВКонтакте" появилась возможность сканировать коды лекарств и табачных изделий", — сообщил оператор системы маркировки "Честный знак" Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Приложение позволяет узнать данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. В компании-операторе сообщили, что вскоре можно будет проверять таким образом коды на всех маркируемых товарах.