В мини-приложении "Честный знак" в соцсети "ВКонтакте" стала возможна проверка легальности лекарств, обуви и табака.
"В мини-приложении для проверки подлинности товаров в соцсети "ВКонтакте" появилась возможность сканировать коды лекарств и табачных изделий", — сообщил оператор системы маркировки "Честный знак" Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Приложение позволяет узнать данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. В компании-операторе сообщили, что вскоре можно будет проверять таким образом коды на всех маркируемых товарах.
"За сканирование кодов маркировки пользователь получает баллы, которые можно обменивать на подарки у партнеров, среди которых «Л'Этуаль», «Рив Гош», Rendez-vous, «Декатлон», «Иль де ботэ» и другие. В настоящее время в мини-приложении для сканирования, помимо лекарств и табака, доступна также обувь. Пользователи проверяют товары, оставаясь внутри соцсети, без дополнительной авторизации в «Честном знаке»", — отметили в ЦРПТ.
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