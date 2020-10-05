Лидер эсеров раскритиковал идею Минпросвещения создать российский аналог китайской социальной сети TikTok.
"Не поддерживаю инициативу министерства просвещения РФ создать социальную сеть для школьников по образцу китайской сети TikTok, что ранее анонсировал глава ведомства Сергей Кравцов. TikTok является коммерческой развлекательной сетью, и если Минпросвещения хочет делать её аналог, то оно опять занимается не своим делом", — заявил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.
Ни один из подобных проектов, не увенчался успехом, считает глава эсеров и рекомендует министерству заняться компьютеризацией российских школ.
"Опыт показывает, что государственные инициативы создания подобных сервисов выливаются лишь в растрату бюджетных средств без видимого результата. Ранее за государственный счет пытались создать российский аналог "Википедии", были запущены поисковая система "Спутник" и мессенджер "ТамТам". Все они провалились, и никто потраченных государственных средств не вернул", — напомнил Миронов и посоветовал министерству заняться оснащением всех школ и школьников компьютерной техникой, необходимой для дистанционного обучения.
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