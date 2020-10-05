Миронов раскритиковал Минпросвещения за идею об аналоге TikTok

Лидер эсеров раскритиковал идею Минпросвещения создать российский аналог китайской социальной сети TikTok.

"Не поддерживаю инициативу министерства просвещения РФ создать социальную сеть для школьников по образцу китайской сети TikTok, что ранее анонсировал глава ведомства Сергей Кравцов. TikTok является коммерческой развлекательной сетью, и если Минпросвещения хочет делать её аналог, то оно опять занимается не своим делом", — заявил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

Ни один из подобных проектов, не увенчался успехом, считает глава эсеров и рекомендует министерству заняться компьютеризацией российских школ.