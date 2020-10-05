Кожемяко пообещал уволить чиновника за установку "скамеек-надгробий"

Замглавы Владивостока, который отвечал за благоустройство города, понизили в должности после инцидента с установкой мраморных скамеек, которые напомнили горожанам надгробия.

"Сергей Русских освобождён от должности заместителя главы администрации города Владивостока. Он переведён на нижестоящую должность и возглавит управление общественной безопасности и взаимодействия с органами власти. Такое кадровое решение принял глава города Олег Гуменюк. Глава Приморья Олег Кожемяко призвал наказать, вплоть до увольнения, ответственных за установку этих скамеек и заявил о необходимости создания архитектурного совета в городе ", — сообщил представитель мэрии Владивостока.

Скандал разгорелся после того как в соцсетях стали появляться фото с похоронными венками, которые владивостокцы в шутку возлагали к скамейкам.