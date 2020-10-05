Замглавы Владивостока, который отвечал за благоустройство города, понизили в должности после инцидента с установкой мраморных скамеек, которые напомнили горожанам надгробия.
"Сергей Русских освобождён от должности заместителя главы администрации города Владивостока. Он переведён на нижестоящую должность и возглавит управление общественной безопасности и взаимодействия с органами власти. Такое кадровое решение принял глава города Олег Гуменюк. Глава Приморья Олег Кожемяко призвал наказать, вплоть до увольнения, ответственных за установку этих скамеек и заявил о необходимости создания архитектурного совета в городе ", — сообщил представитель мэрии Владивостока.
Скандал разгорелся после того как в соцсетях стали появляться фото с похоронными венками, которые владивостокцы в шутку возлагали к скамейкам.
"Подрядная организация установила 10 гранитных лавок, вазоны и урны на центральной площади Владивостока. Местным жителям массивные тёмные скамейки напомнили надгробия, горожане стали в шутку приносить к ним похоронные венки и гвоздики. В соцсетях активно обсуждали выбор гранита в качестве материала для скамеек и тот факт, что сидеть на них вредно для здоровья. Решение о замене скамеек не принималось, венки уже убрали", — пояснили в администрации.
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