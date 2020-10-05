Экологическая катастрофа с морскими животными на Камчатке маловероятна, заявил глава Минприроды.

"Сегодня в Москву привезли анализы почвы, воды и с реки, и с акватории океана для того, чтобы более детально Российская академия наук могла бы сделать анализ — и любые другие органы, которые посчитают нужным в этом разобраться. Мы в Росприроднадзоре в своих анализах уверены и надеемся, что сегодня сверка спектральных карт по каким-либо химреагентам даст подтверждение, что, скорее всего, не техногенное происхождение", — заявил журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.