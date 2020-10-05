Президент России Владимир Путин заявил, что звания "Учитель года" заслуживают все без исключения учителя, работающие в период пандемии.

"Обычно в начале октября подводятся итоги всероссийского конкурса "Учитель года", но сегодня по объективным причинам он состоится чуть позже. Но считаю, что по большому счету этого звания сегодня заслуживают все педагоги, которые трудились в условиях эпидемии", — отметил глава государства.