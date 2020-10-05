Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Сын Пашиняна изъявил желание воевать в Карабахе
Мужчина устроил драку в столичном кафе и украл смартфон у посетителя
Актёр Леонид Мозговой экстренно госпитализирован
Директор Бориса Моисеева объяснил отказ артиста от помощи Пугачёвой
Иосиф Пригожин поздравил Кадырова с днём рождения
РФС начал продажу билетов на матч Россия - Швеция
В Среднее Поволжье вернётся "бабье лето"
Рублёв вышел в четвертьфинал "Ролан Гарроса"
В Армении демобилизованных солдат могут вернуть в армию

Путин поблагодарил учителей за работу в период пандемии

Президент России Владимир Путин заявил, что звания "Учитель года" заслуживают все без исключения учителя, работающие в период пандемии.

"Обычно в начале октября подводятся итоги всероссийского конкурса "Учитель года", но сегодня по объективным причинам он состоится чуть позже. Но считаю, что по большому счету этого звания сегодня заслуживают все педагоги, которые трудились в условиях эпидемии", — отметил глава государства.

Последние материалы
Иосиф Пригожин поздравил Кадырова с днём рождения
Вернётся ли Загитова в сборную России?
Путин поблагодарил учителей за работу в период пандемии
РФС начал продажу билетов на матч Россия - Швеция
Минприроды: техногенная причина ситуации на Камчатке маловероятна
Малышева пришла на концерт Бабкиной в медицинском пластиковом щитке
Отставка главы Дагестана: генерал-полковник вместо генерал-полковника
Профессор Воробьев: измерить температуру дистанционно невозможно
В Среднее Поволжье вернётся "бабье лето"
Рублёв вышел в четвертьфинал "Ролан Гарроса"
Популярное
Новости Севастополя
Крым обозначил единственное условие для возвращения в состав Украины

Крымский полуостров готов вернуться в состав Украины только в случае, если Украина войдёт в состав России.

Крым обозначил единственное условие для возвращения в состав Украины
Протестующие в Минске разобрали водомёт по частям
Новости Белоруссии
Протестующие в Минске разобрали водомёт по частям
Российский шоу-бизнес
Миро осудила покойную дочь Владимира Конкина
Российский шоу-бизнес
Кудрявцева поразила вычурными интерьерами своей шикарной квартиры
Василий Амирджанов Макрон поборется с "контробществом" мигрантов Василий Амирджанов Любовь Степушова Турция опасается мести России за Нагорный Карабах в Сирии Любовь Степушова Рустем Сафронов Скучная президентская кампания в США разочаровала Рустем Сафронов
Комментарии
На чьей стороне РФ должна воевать в Карабахе
На чьей стороне РФ должна воевать в Карабахе
Украина будет требовать экстрадиции Януковича из России
"У меня авторитет в России": Кикабидзе о возможных "встречах с русскими"
Почему в "сопротивлении маскам" нет ничего нового
Почему в "сопротивлении маскам" нет ничего нового
Протестующие в Минске разобрали водомёт по частям
Алексиевич сообщила о намерении вернуться в Белоруссию
Трамп может победить на выборах даже в случае смерти
Киселёв предлагает судить Навального за клевету
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
"Тоттенхэм" на выезде разгромил "МЮ" с неприличным счётом
В Керчи закрылась паромная переправа
"Тоттенхэм" на выезде разгромил "МЮ" с неприличным счётом
Корабль России — лучше, чем "Мистраль"
Корабль России — лучше, чем "Мистраль"
До 2022 года карантин может быть введен в любой момент
До 2022 года карантин может быть введен в любой момент
Юристы оценили перспективу судебного иска Навального к Пескову
Виноваты ли крымские татары в том, что Севастополь был сдан фашистам?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников