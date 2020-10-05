РАН: к массовой гибели животных на Камчатке могли привести токсины

Одна из версий смерти морских животных на Камчатке — токсины, которые вырабатываются микроводорослями, считают в РАН.

"В институтах, которые находятся под научно-методическим руководством Российской академии наук, будут проведены анализы полученных материалов. Часть проб планируется доставить и во Владивосток, где в научных подразделениях РАН мы готовы провести анализ, чтобы выявить те химические агенты, которые вызвали массовую гибель морских организмов", — сообщил вице-президент, академик Российской академии наук (РАН) Андрей Адрианов.

Среди вероятных причин академик также назвал газы сероводород или метан, скопление которых могло привести к понижению содержания кислорода.