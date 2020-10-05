Одна из версий смерти морских животных на Камчатке — токсины, которые вырабатываются микроводорослями, считают в РАН.
"В институтах, которые находятся под научно-методическим руководством Российской академии наук, будут проведены анализы полученных материалов. Часть проб планируется доставить и во Владивосток, где в научных подразделениях РАН мы готовы провести анализ, чтобы выявить те химические агенты, которые вызвали массовую гибель морских организмов", — сообщил вице-президент, академик Российской академии наук (РАН) Андрей Адрианов.
Среди вероятных причин академик также назвал газы сероводород или метан, скопление которых могло привести к понижению содержания кислорода.
"В этом районе океана широко распространены водоросли, которые вырабатывают токсины амнезийного и нейропаралитический характеров. Гибель морских организмов на морском дне может происходить по нескольким причинам. Например, происходит просачивание каких-то газов из толщи осадка, например, сероводорода или метана. В таких местах помимо прямого действия газов может формироваться зона пониженной концентрации кислорода. И при низкой концентрации кислорода в придонной воде может происходить массовая гибель животных", — сказал академик.
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