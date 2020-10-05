Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Отборочный матч Евро-2020 Грузия - Белоруссия под угрозой срыва
Путин назначил Сергея Меликова главой Дагестана
В ЕС думают, как помочь гражданскому обществу Белоруссии
В CAS считают, что Зайцева знала о подмене допинг-проб до Олимпиады
Анна Семенович заболела коронавирусом
Путин принял отставку главы Дагестана
НАТО: стороны карабахского конфликта должны прекратить огонь
В России разрабатывают новый убойный патрон для спецназа
Здания на Марсе будут печатать на 3D-принтере

РАН: к массовой гибели животных на Камчатке могли привести токсины

Одна из версий смерти морских животных на Камчатке — токсины, которые вырабатываются микроводорослями, считают в РАН.

РАН: к массовой гибели животных на Камчатке могли привести токсины

"В институтах, которые находятся под научно-методическим руководством Российской академии наук, будут проведены анализы полученных материалов. Часть проб планируется доставить и во Владивосток, где в научных подразделениях РАН мы готовы провести анализ, чтобы выявить те химические агенты, которые вызвали массовую гибель морских организмов", — сообщил вице-президент, академик Российской академии наук (РАН) Андрей Адрианов.

Среди вероятных причин академик также назвал газы сероводород или метан, скопление которых могло привести к понижению содержания кислорода.

"В этом районе океана широко распространены водоросли, которые вырабатывают токсины амнезийного и нейропаралитический характеров. Гибель морских организмов на морском дне может происходить по нескольким причинам. Например, происходит просачивание каких-то газов из толщи осадка, например, сероводорода или метана. В таких местах помимо прямого действия газов может формироваться зона пониженной концентрации кислорода. И при низкой концентрации кислорода в придонной воде может происходить массовая гибель животных", — сказал академик.

Последние материалы
В CAS считают, что Зайцева знала о подмене допинг-проб до Олимпиады
Анна Семенович заболела коронавирусом
Анастасия Волочкова показала фото своего возлюбленного
Путин принял отставку главы Дагестана
НАТО: стороны карабахского конфликта должны прекратить огонь
Макрон поборется с "контробществом" мигрантов
В России разрабатывают новый убойный патрон для спецназа
Здания на Марсе будут печатать на 3D-принтере
Половина россиян хотела бы продолжить работать удалённо
Трамп планирует сегодня вернуться в Белый дом
Популярное
Новости Севастополя
Крым обозначил единственное условие для возвращения в состав Украины

Крымский полуостров готов вернуться в состав Украины только в случае, если Украина войдёт в состав России.

Крым обозначил единственное условие для возвращения в состав Украины
Протестующие в Минске разобрали водомёт по частям
Новости Белоруссии
Протестующие в Минске разобрали водомёт по частям
Российский шоу-бизнес
Миро осудила покойную дочь Владимира Конкина
Российский шоу-бизнес
Кудрявцева поразила вычурными интерьерами своей шикарной квартиры
Василий Амирджанов Макрон поборется с "контробществом" мигрантов Василий Амирджанов Любовь Степушова Турция опасается мести России за Нагорный Карабах в Сирии Любовь Степушова Рустем Сафронов Скучная президентская кампания в США разочаровала Рустем Сафронов
Комментарии
Украина будет требовать экстрадиции Януковича из России
"У меня авторитет в России": Кикабидзе о возможных "встречах с русскими"
Почему в "сопротивлении маскам" нет ничего нового
Почему в "сопротивлении маскам" нет ничего нового
Протестующие в Минске разобрали водомёт по частям
Алексиевич сообщила о намерении вернуться в Белоруссию
Трамп может победить на выборах даже в случае смерти
Киселёв предлагает судить Навального за клевету
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
"Тоттенхэм" на выезде разгромил "МЮ" с неприличным счётом
В Керчи закрылась паромная переправа
"Тоттенхэм" на выезде разгромил "МЮ" с неприличным счётом
Корабль России — лучше, чем "Мистраль"
Корабль России — лучше, чем "Мистраль"
До 2022 года карантин может быть введен в любой момент
До 2022 года карантин может быть введен в любой момент
Юристы оценили перспективу судебного иска Навального к Пескову
Виноваты ли крымские татары в том, что Севастополь был сдан фашистам?
Алексиевич сообщила о намерении вернуться в Белоруссию
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников