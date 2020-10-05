Псковский губернатор высказался об обмороке школьников на линейке

Губернатор Псковской области сообщил, что взял под личный контроль инцидент с детьми, потерявшими сознание на линейке в великолуцкой школе.

"Все необходимые меры оперативно предприняты, ученики госпитализированы в Великолукскую детскую городскую больницу. Дети находятся под наблюдением врачей, взяты все анализы, выясняются причины произошедшего. Желаю школьникам скорейшего выздоровления, а их родителям — терпения и сил. Призываю лично написать всем, у кого есть информация о случившемся, конфиденциальность гарантирую", — написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в соцсети "Инстаграм".

Двое из троих школьников, потерявших сознание во время школьной линейки, находятся в реанимации.