Губернатор Псковской области сообщил, что взял под личный контроль инцидент с детьми, потерявшими сознание на линейке в великолуцкой школе.
"Все необходимые меры оперативно предприняты, ученики госпитализированы в Великолукскую детскую городскую больницу. Дети находятся под наблюдением врачей, взяты все анализы, выясняются причины произошедшего. Желаю школьникам скорейшего выздоровления, а их родителям — терпения и сил. Призываю лично написать всем, у кого есть информация о случившемся, конфиденциальность гарантирую", — написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в соцсети "Инстаграм".
Двое из троих школьников, потерявших сознание во время школьной линейки, находятся в реанимации.
"В Великих Луках со школьной линейки госпитализировали 13 учеников. Трое из них потеряли сознание прямо на линейке. Сейчас двое детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести", — напомнил о произошедшем глава региона.
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