В Минэкономразвития заявили, что половина россиян хотела бы продолжить работать дистанционно, а 85% сотрудников были довольны удалённым форматом работы.
"Около трети работающего населения России получили первый опыт "удалёнки". И по опросам, проведенным уже в мае, 84% оказались довольны удалённой работой, а около 50% опрошенных хотели бы продолжать работать в удалённом режиме", — заявила замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко в ходе круглого стола "Изменение экосистемы агломераций в связи с переходом на удалённую работу".
Замминистра считает, что компании в период карантина запустили изменения, на которые не решались долгие годы.
"Карантин стал эволюцией потребительского поведения, значительно ускорил технологическую модернизацию, которая выразились в виде мощного развития цифровизации, развивается дистанционная медицина, онлайн-обучение, услуги на дому, курьерская доставка, IT-сектор. Новый виток получает сфера транспорта и логистики.
Компании в этот период были вынуждены запустить изменения, которые откладывали многие годы — это совершенствование электронных услуг, внедрение новых KPI для дистанционных сотрудников, оптимизация рабочих процессов, внедрение искусственного интеллекта", — проинформировала Тарасенко.
Крымский полуостров готов вернуться в состав Украины только в случае, если Украина войдёт в состав России.