Половина россиян хотела бы продолжить работать удалённо

В Минэкономразвития заявили, что половина россиян хотела бы продолжить работать дистанционно, а 85% сотрудников были довольны удалённым форматом работы.

"Около трети работающего населения России получили первый опыт "удалёнки". И по опросам, проведенным уже в мае, 84% оказались довольны удалённой работой, а около 50% опрошенных хотели бы продолжать работать в удалённом режиме", — заявила замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко в ходе круглого стола "Изменение экосистемы агломераций в связи с переходом на удалённую работу".

Замминистра считает, что компании в период карантина запустили изменения, на которые не решались долгие годы.