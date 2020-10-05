Загрязнение воды на Авачинском заливе на Камчатке привело к массовой гибели животных. Мёртвых морских звезд, морских ежей, осьминогов, ларгу, чаек выносит на берег. Эколог дал оценку происходящему.
"То, что произошло и продолжает происходить на Камчатке, — это, конечно, очень серьёзная проблема. Такого раньше не было. Мертвых морских животных время от времени выбрасывает, но в таком количестве и с таким подавляющим преимуществом донных организмов, такого, конечно, не было никогда. Плюс просто обилие мертвых животных на дне моря, о которых сообщают дайверы", — рассказал радио Sputnik эколог, председатель совета "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.
В пробах воды содержание нефтепродуктов превысило в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Тревогу вызывает то, что загрязнение никуда не исчезло. Версию о загрязнении моря нефтепродуктами эколог считает несостоятельной.
"Сообщения людей, кто просто прогуливается по побережью, о том, что у них слезятся глаза, першит в горле, есть факты ожога роговицы глаза и другие очень серьезные симптомы — этого вообще никогда не было на Камчатке. Либо очень крупные объёмы отравляющего вещества попали в море, либо они продолжают попадать в него. Версия об отравлении от нефтепродуктов — несостоятельная. Нефтепродукты легче воды, они образуют плёнку на поверхности. От разлива нефтепродуктов гибнут морские птицы, а не животные, обитающие на дне моря", — пояснил эколог.
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