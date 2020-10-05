Минтруд: работодатель не вправе требовать справки о тесте на COVID-19

У работодателя не имеется правовых оснований требовать у своего сотрудника справки о прохождении теста на коронавирус, считают в Минтруде.

"В соответствии со статьёй 88 Трудового кодекса, работодатель не вправе запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции. Правовых оснований требовать у работника справку, подтверждающую отрицательный результат тестирования, как и самого прохождения теста у работодателя не имеется", — говорится в ответном письме Минтруда на обращение главы комитета Госдумы по природным ресурсам Николая Николаева.

В министерстве отметили, что работодатель вправе знать информацию о состоянии здоровья сотрудников, занятых на некоторых видах работ.