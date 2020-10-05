Ростуризм: новые поездки по программе кешбэка начнутся 15 октября

Начало поездок на втором этапе программы кешбэка станет возможно с 15 октября. Именно с этого дня стартуют новые продажи внутренних туров с возможностью возврата части средств.

"С 15 октября 2020 года с этого момента и вплоть до 5 декабря все желающие смогут приобрести путевки и гостиничное проживание в рамках нашей программы. В поездки можно будет отправиться с момента старта продаж, с 15 октября, и вернуться до 10 января 2021 года ", — заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Догузова напомнила, что изменились правила получения возврата части средств по туристическим поездкам по России.