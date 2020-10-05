В министерстве предложили назначать федеральных чиновников, которые будут отвечать за состояние образования по каждому отдельному школьному предмету.
"Чтобы любой проект, любая деятельность была эффективной, за нее должен отвечать конкретный человек. Не вообще, не вся система образования, не Министерство просвещения в абстрактном режиме, а именно конкретный человек", — заявил директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко на Всероссийском форуме по общественному здоровью.
Он предложил, чтобы чиновники отвечали за содержание предметного учебника, а также здоровье детей в школе.
"Должен появиться конкретный Иванов Иван Иванович, отвечающий за математику, за физику, за физкультуру, за ОБЖ, по всем предметам и предметным областями, в том числе конкретный сотрудник, отвечающий и координирующий на федеральном уровне вопросы здоровья детей в системе общего образования. Именно эти люди смогут ответить на вопрос, почему у нас содержание образовательных предметов такое, почему у нас содержание учебников такое, почему количество часов на тот или иной предмет или на ту или иную тему вот такое", — заявил Семченко.
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