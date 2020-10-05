В Минпросвещения сообщили, кто должен отвечать за уровень образования

В министерстве предложили назначать федеральных чиновников, которые будут отвечать за состояние образования по каждому отдельному школьному предмету.

"Чтобы любой проект, любая деятельность была эффективной, за нее должен отвечать конкретный человек. Не вообще, не вся система образования, не Министерство просвещения в абстрактном режиме, а именно конкретный человек", — заявил директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко на Всероссийском форуме по общественному здоровью.

Он предложил, чтобы чиновники отвечали за содержание предметного учебника, а также здоровье детей в школе.