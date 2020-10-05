В ближайшее время утвердят новый порядок оказания медпомощи россиянам с онкозаболеваниями.
"Новый порядок оказания медпомощи — это лицензионные требования для лечебных учреждений, оснащение их необходимым оборудованием, использование определенных медицинских технологий для подобного типа учреждений.
Порядок будет также включать в себя комплекс мер по информационному сопровождению и использованию различных информационных продуктов, дата-центров", — сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Мурашко напомнил, что за шесть лет, согласно нацпроекту"Здравоохранение", в стране должна снизится смертность от рака до 185 случаев на 100 тысяч населения.
"Порядок уже подготовлен, сейчас завершающая фаза. На этой неделе планируется по типу врачебного консилиума обсудить порядок с ведущими специалистами-онкологами и региональные специалистами", — проинформировал министр, напомнив, что борьба с онкологическими заболеваниями является одной из приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение".
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