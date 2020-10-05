В России изменится порядок оказания помощи онкобольным

В ближайшее время утвердят новый порядок оказания медпомощи россиянам с онкозаболеваниями.

"Новый порядок оказания медпомощи — это лицензионные требования для лечебных учреждений, оснащение их необходимым оборудованием, использование определенных медицинских технологий для подобного типа учреждений. Порядок будет также включать в себя комплекс мер по информационному сопровождению и использованию различных информационных продуктов, дата-центров", — сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Мурашко напомнил, что за шесть лет, согласно нацпроекту"Здравоохранение", в стране должна снизится смертность от рака до 185 случаев на 100 тысяч населения.