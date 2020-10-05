В русскоязычных аккаунтах соцсетей общественники нашли за полгода 2020-го более восьми тысяч фейков о COVID-19 с начала апреля.
"В последнее время в этом году мы столкнулись с большим количеством недостоверной информации в социальных сетях. Это были и фейки о коронавирусе — более восьми тысяч таких фейков наша организация выявила с начала апреля", — сообщила член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина.
Она напомнила, что в марте 2020 года в России применялось наказание вплоть до уголовного за распространение фейков о коронавирусе в СМИ и соцсетях. Фейки, не угрожающие жизни людей, наказываются штрафами до 3 млн рублей для организаций и до 300 тысяч рублей для физлиц.
"Общественная палата выявила широкое распространение фейков о перекрытии въездов и выездов в российских городах, а также о распространении коронавируса в армии, что вызывало панику среди жителей страны", — сказала Мизулина, выступая на круглом столе "Сети для общества или общество в сетях: как регулировать соцмедиа в России, чтобы все были довольны?".
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