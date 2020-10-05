Общественная палата нашла восемь тысяч фейков о COVID-19 за полгода

В русскоязычных аккаунтах соцсетей общественники нашли за полгода 2020-го более восьми тысяч фейков о COVID-19 с начала апреля.

"В последнее время в этом году мы столкнулись с большим количеством недостоверной информации в социальных сетях. Это были и фейки о коронавирусе — более восьми тысяч таких фейков наша организация выявила с начала апреля", — сообщила член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина.

Она напомнила, что в марте 2020 года в России применялось наказание вплоть до уголовного за распространение фейков о коронавирусе в СМИ и соцсетях. Фейки, не угрожающие жизни людей, наказываются штрафами до 3 млн рублей для организаций и до 300 тысяч рублей для физлиц.