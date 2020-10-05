Политолог Сатановский: Турция ответит за Карабах перед Москвой

То, что Турция открыто поддерживает Азербайджан в Нагорном Карабахе, означает одно: скоро там появятся и её военные. В таком случае Россия будет вынуждена принять ответные меры.

Так считает политолог Евгений Сатановский.

"То, что они (власти Турции) не скрывают своей заинтересованности — факт. Эрдоган ввязался в конфликт не только с целью получить контроль за регионом, но и из-за февральской неудачной операции в Идлибе. Тогда ему пришлось просить поддержки у Путина. А теперь ему ещё и прощения просить придётся", — заявил политолог в эфире радио "Вести FM".

По словам Сатановского, он "абсолютно уверен", что Кремль решительно ответит Анкаре за ее "беспрецедентную" наглость.