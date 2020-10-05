То, что Турция открыто поддерживает Азербайджан в Нагорном Карабахе, означает одно: скоро там появятся и её военные. В таком случае Россия будет вынуждена принять ответные меры.
Так считает политолог Евгений Сатановский.
"То, что они (власти Турции) не скрывают своей заинтересованности — факт. Эрдоган ввязался в конфликт не только с целью получить контроль за регионом, но и из-за февральской неудачной операции в Идлибе. Тогда ему пришлось просить поддержки у Путина. А теперь ему ещё и прощения просить придётся", — заявил политолог в эфире радио "Вести FM".
По словам Сатановского, он "абсолютно уверен", что Кремль решительно ответит Анкаре за ее "беспрецедентную" наглость.
"Президент, Министерство обороны, Совет безопасности и начальник Генерального штаба подготовят достойный ответ Эрдогану", — предрекает политолог.
Крымский полуостров готов вернуться в состав Украины только в случае, если Украина войдёт в состав России.