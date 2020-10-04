Писатель Дмитрий Быков включился в образовательный эксперимент

Образовательный проект, свободный от административного давления и цензуры, поддержал известный публицист и литературный критик Дмитрий Быков.

Дмитрий Львович собрал под свое крыло мотивированных студентов, стремящихся постигнуть тайны мировой литературы.

Бесплатный курс лекций, на которых будут рассмотрены двенадцать метасюжетов мировой литературы, их жанровое выражение, истории и причины их зарождения, эволюция и взаимный переход, уже стартовал.

Открытая лекция курса Дмитрия Быкова "Эволюция сюжета и жанра" от "Свободного университета" размещена в свободном доступе в сети интернет.