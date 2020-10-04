Образовательный проект, свободный от административного давления и цензуры, поддержал известный публицист и литературный критик Дмитрий Быков.
Дмитрий Львович собрал под свое крыло мотивированных студентов, стремящихся постигнуть тайны мировой литературы.
Бесплатный курс лекций, на которых будут рассмотрены двенадцать метасюжетов мировой литературы, их жанровое выражение, истории и причины их зарождения, эволюция и взаимный переход, уже стартовал.
Открытая лекция курса Дмитрия Быкова "Эволюция сюжета и жанра" от "Свободного университета" размещена в свободном доступе в сети интернет.
"Это не курсы писательского мастерства. Вы не выйдете отсюда создателями потенциальных шедевров, даже таких плохих как "50 оттенков серого", но я могу вам гарантировать только одно. Вы выйдете отсюда людьми, которые способны законы развития литературы применить к своей биографии и выправить свою биографию с помощью литературных техник.
Как мы правим плохой текст, так мы сможем по окончании этого курса найти инварианты собственной биографии, повторяющиеся структуры и избавиться от них. Потому что, если какая-либо структура повторяется в вашей жизни, как скажем в истории России проигрываются одни и те же циклы. Это доказывает, что вы ошибаетесь, значит, эту ошибку мы научимся исправлять. Вот это все, что я могу обещать.
Ничего, кроме счастья в личной жизни, я вам не гарантирую", — обратился к аудитории Дмитрий Быков.
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