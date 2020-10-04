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Тимати и Мороз обратились к общественности с сигналом "SOS Камчатка"

Российские актеры и шоумены пытаются привлечь внимание к экологическому бедствию на Камчатке.

Тимати и Мороз обратились к общественности с сигналом "SOS Камчатка"

Рэпер Тимати опубликовал в своем Instagram видеобращение, в котором выразил тревогу по поводу состояния фауны на Камчатке в районе Халактырского пляжа.

"Дорогие друзья, вот у же несколько дней я наблюдаю за чудовищной катастрофой на Камчатке в районе Халактырского пляжа. Из устья реки выливается гигантское количество химикатов, которые просто отравляют море. Все пляжи усыпаны трупами. Погибают редчайшие виды дельфинов, все усыпано осьминогами, морскими котиками.

Страшная катастрофа. Я прошу пристальное внимание обратить на это Росприроднадзору, Роспотребнадзору, краевым властям на загрязнение Камчатки. Это ужасная ситуация. Пожалуйста, будьте добры, распространите это видео, чтобы как можно больше людей увидело это видео и власти обратили внимание на то, что происходит сейчас на Камчатке", — сказал рэпер.

Общую обеспокоенность поддержала актриса Дарья Мороз.

"Экологическая катастрофа на Камчатке. Ужасно. Бедные. Страшно погибшие живые существа… ошпаренные ядом. И непонятно что с этим делать — как помочь, кроме как распространять информацию… У @yurydud подробно написано. Судя по всему, утечка ядовитых веществ произошла с военного полигона, расположенного неподалёку с местом катастрофы… Чернобыль ничему не учит. Это опять пытались скрыть", — написала актриса в своем Instagram.

 
 
 
 
 
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Экологическая катастрофа на Камчатке. Ужасно. Бедные…страшно погибшие живые существа… ошпаренные ядом… И непонятно что с этим делать-как помочь, кроме как распространять информацию… У @yurydud подробно написано. Судя по всему, утечка ядовитых веществ произошла с военного полигона, расположенного неподалёку с местом катастрофы… Чернобыль ничему не учит…это опять пытались скрыть… #камчаткасегодня #камчаткамыстобой

Публикация от d_moroz (@d_moroz)3 Окт 2020 в 4:33 PDT

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