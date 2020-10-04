Российские актеры и шоумены пытаются привлечь внимание к экологическому бедствию на Камчатке.

Рэпер Тимати опубликовал в своем Instagram видеобращение, в котором выразил тревогу по поводу состояния фауны на Камчатке в районе Халактырского пляжа.

"Дорогие друзья, вот у же несколько дней я наблюдаю за чудовищной катастрофой на Камчатке в районе Халактырского пляжа. Из устья реки выливается гигантское количество химикатов, которые просто отравляют море. Все пляжи усыпаны трупами. Погибают редчайшие виды дельфинов, все усыпано осьминогами, морскими котиками.

Страшная катастрофа. Я прошу пристальное внимание обратить на это Росприроднадзору, Роспотребнадзору, краевым властям на загрязнение Камчатки. Это ужасная ситуация. Пожалуйста, будьте добры, распространите это видео, чтобы как можно больше людей увидело это видео и власти обратили внимание на то, что происходит сейчас на Камчатке", — сказал рэпер.