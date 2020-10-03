Рамзан Кадыров отреагировал на заявление Алексея Навального, в котором он обвиняет в своем отравлении Путина.
Чеченский лидер написал открытое обращение к Навальному в своем телеграм-канале.
"В России все еще есть патриоты, которые видят ваше истинное нутро и ваши скрытые планы, направленные на разрушение великого государства, и у которых чешутся руки ответить на вашу ложь. Но их сдерживает именно Путин", — написал Кадыров.
Он также отметил, что Путин поддерживает толерантное отношение к оппозиции.
Кадыров иронично отметил в своем посте, что "для пущей убедительности" Навальный может назвать и его имя в числе заказчиков отравления.
Комитет министров Совета Европы сделал последнее предупреждение Российской Федерации. Касается оно выплаты компенсации за депортацию граждан Грузии в 2006 году.