Кадыров прокомментировал обвинение Навального

Рамзан Кадыров отреагировал на заявление Алексея Навального, в котором он обвиняет в своем отравлении Путина.

Чеченский лидер написал открытое обращение к Навальному в своем телеграм-канале.

"В России все еще есть патриоты, которые видят ваше истинное нутро и ваши скрытые планы, направленные на разрушение великого государства, и у которых чешутся руки ответить на вашу ложь. Но их сдерживает именно Путин", — написал Кадыров.

Он также отметил, что Путин поддерживает толерантное отношение к оппозиции.

Кадыров иронично отметил в своем посте, что "для пущей убедительности" Навальный может назвать и его имя в числе заказчиков отравления.