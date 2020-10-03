Телеведущий Борис Корчевников борется с тяжёлой болезнью

Популярный телеведущий отказался от работы на телешоу из-за болезни.

Ведущий не расстался только с передачей "Судьба человека". Кроме того, Борис начал сотрудничать с православным телеканалом "Спас".

Корчевников уверен, что болезнь дала ему больше, чем забрала. Благодаря несчастью, обрушившемуся на него, он смог пересмотреть свое отношение к жизни. Молодой человек раскаивается в том, что произносил слова, которые ранили людей.

Чтобы заработать на дорогостоящее лечение за рубежом, Борис принимается за любую работу, в том числе ведет корпоративные мероприятия.