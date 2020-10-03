Русская православная церковь поддерживает инициативу захоронения тела Владимира Ленина.
Об этом рассказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.
"Я не сомневаюсь в том, что раньше или позже тело этого человека будет захоронено. Другое дело, когда это произойдет, при каких обстоятельствах это произойдет", — отметил представитель РПЦ.
Сам Иларион считает Ленина изменником родины и полагает, что его нужно было судить.
Комитет министров Совета Европы сделал последнее предупреждение Российской Федерации. Касается оно выплаты компенсации за депортацию граждан Грузии в 2006 году.