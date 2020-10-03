Русская православная церковь поддерживает инициативу захоронения тела Владимира Ленина.

Об этом рассказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

"Я не сомневаюсь в том, что раньше или позже тело этого человека будет захоронено. Другое дело, когда это произойдет, при каких обстоятельствах это произойдет", — отметил представитель РПЦ.