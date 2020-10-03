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Больной Армен Джигарханян вернулся к бывшей жене

Интернет-пользователи уверены — старые больные ловеласы нужны только бывшим женам.

Больной Армен Джигарханян вернулся к бывшей жене

Экс-супруга Армена Джигарханяна Татьяна Власова поспешила на помощь бывшему супругу, как только узнала, что тому стало хуже.

Уход за народным артистом России Татьяна взяла на себя. Армен Борисович сейчас проживает вместе с женой, с которой развелся ради брака с молодой пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Татьяна Власова уверена, что именно молодая супруга, с которой артист прожил в браке около года, довела 85-летнего Джигарханяна до такого плачевного состояния. Она старается не произносить в доме имя молодой пианистки, с которой ее супруг находился в любовной связи более 20 лет.

Виталина Цымбалюк-Романовская воспринимает все случившееся, как попытку родственников Джигарханяна заполучить его наследство.

 

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