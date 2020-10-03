Схватка двух блондинок заставила интернет-аудиторию выдвигать версии происшествия.
На видео хорошо видно, как две миниатюрные женщины сцепились не на жизнь, а на смерть.
В драке уличили жен известных футболистов — нынешнюю супругу Павла Погребняка Марию и бывшую жену Александра Кержакова Милану.
Милана атакует Марию, толкает ее на асфальт и начинает бить ногами лежащую на земле Марию. Погребняк пытается защититься и кричит: "Ты больная?".
Затем подписчики увидели, как женщины в stories выложили свои фотографии с кровоподтеками на лице. Милана Тюльпанова сопроводила пост хештегом "За Шишкову".
Все еще больше запуталось, когда женщины опубликовали свою драку, инсценированную уже на боксерском ринге.
Интернет-публика начала строить предположения. Высказывались версии, что вторым видео женщины решили запутать общественность и свести на нет инцидент с дракой.
"Фото избитых лиц выглядят очень уж бутафорски. Словно десять визажистов трудились над тем, чтобы нарисовать дамам синяки и кровоподтеки", — комментируют инцидент в Сети.
О том, что жены футболистов поссорились не по-настоящему, говорит и то, что вечером дамы уже веселились вместе в караоке-баре.
Комитет министров Совета Европы сделал последнее предупреждение Российской Федерации. Касается оно выплаты компенсации за депортацию граждан Грузии в 2006 году.