Максим Марцинкевич не мог покончить с собой, поскольку у него были большие планы на жизнь после освобождения из тюрьмы.
Об этом рассказал его отец Сергей Марцинкевич.
"Не верю в официальную версию. У меня есть все доказательства. Есть запись из Челябинска, когда нам выдали тело со следами пыток. Я его очень хорошо знал, он бы никогда жизнь самоубийством не покончил. И если бы решил это сделать, то сделал бы это очень красиво. Поверьте", — заявил отец националиста на его похоронах.
"На самом деле кто-то перестарался. И ощущение такое, что выпускать-то его не собирались, потому что, когда я забирал его тело, не могли так грубо сработать и оставить такие следы пыток. То есть, соответственно, никто не собирался выпускать его на волю", — добавил Марцинкевич.
Комитет министров Совета Европы сделал последнее предупреждение Российской Федерации. Касается оно выплаты компенсации за депортацию граждан Грузии в 2006 году.